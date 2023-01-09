Video Yaşam Kontrolden çıkan midibüs devrildi: 6'sı ağır, 12 yaralı | Video
Kontrolden çıkan midibüs devrildi: 6'sı ağır, 12 yaralı | Video

Kontrolden çıkan midibüs devrildi: 6'sı ağır, 12 yaralı | Video

09.01.2023 | 13:34

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Siirt-Bitlis karayolunda meydana gelen trafik kazasında 6'sı ağır 12 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre, Siirt'in Pervari ilçesi Beğendik beldesi ile Bitlis'in Hizan ilçe sınırları arasındaki karayolunda, minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç devrildi. Kazada 6'sı ağır 12 kişi yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvveti sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulansla Hizan, Tatvan ve Bitlis'teki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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