Kontrolden çıkan midibüs devrildi: 6'sı ağır, 12 yaralı | Video

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Siirt-Bitlis karayolunda meydana gelen trafik kazasında 6'sı ağır 12 kişi yaralandı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvveti sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulansla Hizan, Tatvan ve Bitlis'teki hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.