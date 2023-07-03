Video Yaşam Kontrolden çıkan minibüs 6 metreden aşağı uçtu! | Video
Kontrolden çıkan minibüs 6 metreden aşağı uçtu! | Video

Kontrolden çıkan minibüs 6 metreden aşağı uçtu! | Video

03.07.2023 | 10:41

Düzce’nin Beyköy beldesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs 6 metreden aşağı uçtu, kazada minibüs sürücüsü yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, saat 09.00 sıralarında Beyköy Beldesi Derdin köyü yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Beyköy'den Derkin köyü istikametine gitmekte olan Coşar Arslan (57) idaresindeki minibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde 6 metreden ağaçlık alana uçtu. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içinde bulunan sürücü çıkartılırken ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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