Kontrolden çıkan motosiklet alışveriş merkezine böyle daldı | Video

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce direğe çarpan motosiklet, daha sonrasında takla atarak alışveriş merkezine daldı. Bir ise müşteri saniyelerle ezilmekten kurtulurken kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.