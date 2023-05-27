Kontrolden çıkan motosiklet alışveriş merkezine böyle daldı | Video
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce direğe çarpan motosiklet, daha sonrasında takla atarak alışveriş merkezine daldı. Bir ise müşteri saniyelerle ezilmekten kurtulurken kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
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