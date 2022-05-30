Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 1 ölü | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, seyir halindeki üç tekerlekli motosikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.