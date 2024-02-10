Video Yaşam Kontrolden çıkan otomobil, 3 araç, 1 motosiklet ve yayalara çarptı: 2 yaralı | Video
Kontrolden çıkan otomobil, 3 araç, 1 motosiklet ve yayalara çarptı: 2 yaralı | Video

Kontrolden çıkan otomobil, 3 araç, 1 motosiklet ve yayalara çarptı: 2 yaralı | Video

10.02.2024 | 09:22

KAĞITHANE'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halinde bulunan 3 araç, 1 motosiklet ve 2 yayaya çarptı. Kazada yaralan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, sürücü K.K.(28) ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 23.00 sıralarında Çağlayan Mahallesi Yıldızhan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 UA 5097 plakalı otomobil sürücüsü K.K., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine park halinde bulunan 3 araca, 34 EN 3907 plakalı motosiklete ile yanında sohbet eden 2 kişiye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle, H.A.(34) ve C.B.(29) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Kazaya neden olan 34 UA 5097 plakalı otomobilin sürücüsü K.K., ifadesi alınmak üzere Çağlayan Polis Merkezine götürüldü. Kazaya karışan otomobil ve motosiklet çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kontrolden çıkan otomobil, 3 araç, 1 motosiklet ve yayalara çarptı: 2 yaralı | Video 02:23
Kontrolden çıkan otomobil, 3 araç, 1 motosiklet ve yayalara çarptı: 2 yaralı | Video 10.02.2024 | 09:22
Elazığ’da Kafes 37 operasyonunda 20 şüpheli tutuklandı | Video 02:44
Elazığ’da Kafes 37 operasyonunda 20 şüpheli tutuklandı | Video 10.02.2024 | 09:25
Burdur’da eski eş cinayetinde katil zanlısı ve yardım eden 6 şahıs tutuklandı | Video 05:08
Burdur’da eski eş cinayetinde katil zanlısı ve yardım eden 6 şahıs tutuklandı | Video 10.02.2024 | 09:11
Pendik’te 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı | Video 06:05
Pendik’te 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı | Video 10.02.2024 | 09:11
Tramvayın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetmişti: Tramvay sürücüsü gözaltına alındı 00:05
Tramvayın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetmişti: Tramvay sürücüsü gözaltına alındı 09.02.2024 | 22:42
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı dünyaya iniş yaptı! | Video 00:41
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı dünyaya iniş yaptı! | Video 09.02.2024 | 16:59
Antalya’da can pazarı: Otobüs şarampole devrildi, 21 kişi yaralandı | Video 05:32
Antalya'da can pazarı: Otobüs şarampole devrildi, 21 kişi yaralandı | Video 09.02.2024 | 16:43
Sultanahmet’te tramvayın yayaya çarptığı anlar kamerada | Video 00:23
Sultanahmet'te tramvayın yayaya çarptığı anlar kamerada | Video 09.02.2024 | 16:21
Yağmur ormanlarında yaşayanlarda görülen hastalık, yüzünü tanınmaz hale getirdi | Video 01:50
Yağmur ormanlarında yaşayanlarda görülen hastalık, yüzünü tanınmaz hale getirdi | Video 09.02.2024 | 16:23
Restoran çalışanından hayat kurtaran müdahale | Video 02:45
Restoran çalışanından hayat kurtaran müdahale | Video 09.02.2024 | 15:39
Mıcıra kapılan araç 18 metre böyle sürüklendi, genç sürücü hayatını kaybetti | Video 00:47
Mıcıra kapılan araç 18 metre böyle sürüklendi, genç sürücü hayatını kaybetti | Video 09.02.2024 | 15:39
350 bin liralık sahte altın dolandırıcısı yakayı ele verdi | Video 03:17
350 bin liralık sahte altın dolandırıcısı yakayı ele verdi | Video 09.02.2024 | 15:39
AVM’de ünlü kuyumcuya akılalmaz soygun! Çatıdan girdiler | Video 01:39
AVM'de ünlü kuyumcuya akılalmaz soygun! Çatıdan girdiler | Video 09.02.2024 | 15:39
Çantasından uyuşturucu ile işlenmemiş değerli metal çıkan şahıs gözaltına alındı | Video 00:41
Çantasından uyuşturucu ile işlenmemiş değerli metal çıkan şahıs gözaltına alındı | Video 09.02.2024 | 15:57
Diyarbakır’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 33 obje ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı | Video 00:19
Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 33 obje ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı | Video 09.02.2024 | 14:55
5 Milyar Lira toplamıştı! Paralar nerede? sorusuna Sedat Ocakçı cevap verdi | Video 04:39
5 Milyar Lira toplamıştı! "Paralar nerede?" sorusuna Sedat Ocakçı cevap verdi | Video 09.02.2024 | 15:08
350 bin liralık sahte altın dolandırıcısı yakayı ele verdi! O anlar kamerada | Video 03:17
350 bin liralık sahte altın dolandırıcısı yakayı ele verdi! O anlar kamerada | Video 09.02.2024 | 15:19
Irak’ta silahlı faaliyetlerde yer alan DEAŞ üyesi Kırıkkale’de yakalandı | Video 01:08
Irak'ta silahlı faaliyetlerde yer alan DEAŞ üyesi Kırıkkale'de yakalandı | Video 09.02.2024 | 14:55
Sultanahmet’te tramvay yayaya çarptı! | Video 00:31
Sultanahmet'te tramvay yayaya çarptı! | Video 09.02.2024 | 14:43
Samsun polisi göçmen kaçakçısını Sakız Adası’na kaçarken yakaladı | Video 01:44
Samsun polisi göçmen kaçakçısını Sakız Adası'na kaçarken yakaladı | Video 09.02.2024 | 14:10

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA