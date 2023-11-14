Video Yaşam Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı | Video
Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı | Video

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı | Video

14.11.2023 | 08:42

Kadıköy'de seyir halindeki aracın kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

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Kaza saat 01.00 sıralarında Kadıköy Bağdat Caddesi Feneryolu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre süratli seyretmekte olan araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kaza sonucu araçta bulunan Furkan Acar, Bayram Kalenderoğlu ve Yunus Emre Arslan yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle caddede trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan aracın yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden normale döndü.

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