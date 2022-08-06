Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine böyle çarptı: 3 yaralı | Video

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Bursa’da seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aydınlatma direğine çarptı. Araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, çorba salonunun önündeki direk bir faciayı önledi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İş yerindeki çalışanlar ve müşterilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili tahkikat başlattı.