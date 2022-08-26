Kontrolden çıkan otomobil bahçeye girdi! O anlar kamerada | Video

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Küçükçekmece’de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bahçe duvarına girdi. Kimsenin yaralanmadığı kaza anı güvenlik kameraya yansıdı.
Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüler kazadan hemen önce çocukların koşuşturduğu ve kaza anında ise çocukların uzaklaştığı görülüyor. Daha sonra araç dönüş yapmak istediği sırada hızlı bir şekilde duvara çarparak bahçeye girdiği görülüyor.
KAZA İLE İLGİLİ BAŞLATILAN İNCELEME SÜRÜYOR.
Aracın hızlı bir şekilde geldiğini ileri süren görgü tanığı Ahmet Zeyid, "Yukardan geldi, burada da fren tutmadı ev içine girdi. Her zaman burası çocuk dolu, bahçede bisiklet tamircisi var. Allah'tan bugün burada değildi. Yaralı kimse yok" dedi.