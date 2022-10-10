Kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu: 1'si ağır, 2 yaralı | Video

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Bolu'da kontrolden çıkarak dere yatağına uçan otomobildeki baba ve oğlu yaralandı. Olay yerinde kalbi duran baba, ambulansta yapılan kalp masajının ardından oğluyla birlikte hastaneye götürüldü.
YAKINLARI KAZAYI GAZETECİLERDEN ÖĞRENDİ
Kazanın ardından otomobilden telefon sesi geldiğini duyan gazeteciler, arayanın sürücü Haydar Kavi'nin annesi olduğunu gördü. Israrla aranan telefonu açan gazeteciler, Mehmet Kavi ve babasının kaza geçirdiğini ve hastaneye götürüldüğünü yakınlarına haber verdi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.