Video Yaşam Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 4 yaralı | Video
Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 4 yaralı | Video

Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 4 yaralı | Video

16.12.2023 | 08:45

Bursa’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil 7 metre yükseklikten dereye uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı.

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Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi Lefkoşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Kayır yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak 7 metre yükseklikten dereye uçtu. Kazada, sürücü Aydın Kayır Muharrem Nari ve Hatice Yöne kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Damla Ceylan ise araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın üst kısmını keserek Damla Ceylan'ı sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Yaralıların, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.
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