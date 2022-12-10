Video Yaşam Kontrolden çıkan otomobil direğe çarparak takla attı; 3 yaralı | Video
Kontrolden çıkan otomobil direğe çarparak takla attı; 3 yaralı | Video

Kontrolden çıkan otomobil direğe çarparak takla attı; 3 yaralı | Video

10.12.2022 | 09:42

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OTOMATİK OYNAT

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BURSA'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aydınlatma direğine çarpıp takla attı. Kaza sonucu otomobilde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Kaza, saat 02.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu Sırameşeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpıp takla attı. Sürücü M.B. ile yanında bulunan Ç.G. ve E.A., takla atan otomobilin içerisinde sıkıştı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerini tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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