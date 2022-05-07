Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride girdi! Ağlayan kadını komşusu sakinleştirdi | Video
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, araçlara çarparak karşı şeride girdi. Kaza sonrası ağlayıp, çılgına dönen kadını olay yerine gelen komşusu zor ikna sakinleştirdi.
KOMŞUSU DAKİKALARCA DİL DÖKTÜ
Kaza yapan kadın şok etkisi yaşadı. Yardıma gelenler de sürücü S.B.'yi sakinleşmesi konusunda ikna edemedi. Ağlayıp, çılgına dönen kadın sürücü, olay yerine gelen komşusunun dil dökmesi sonrası ikna oldu ve aracından indi.
Kullanılamaz hale gelen sürücü S.B'nin otomobili çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı.