Video Yaşam Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride girdi! Ağlayan kadını komşusu sakinleştirdi | Video
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride girdi! Ağlayan kadını komşusu sakinleştirdi | Video

Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride girdi! Ağlayan kadını komşusu sakinleştirdi | Video

07.05.2022 | 09:52

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride girdi! Ağlayan kadını komşusu sakinleştirdi | Video 01:53
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride girdi! Ağlayan kadını komşusu sakinleştirdi | Video 07.05.2022 | 09:52
Van’da, araçta cerrahi maske içinde kopya düzeneği bulundu | Video 01:51
Van'da, araçta cerrahi maske içinde kopya düzeneği bulundu | Video 07.05.2022 | 09:32
Sağanaklarla birlikte debisi artan şelale görsel şölen sundu | Video 02:03
Sağanaklarla birlikte debisi artan şelale görsel şölen sundu | Video 07.05.2022 | 09:17
Mersin’de otomobil kanala uçtu: 2 yaralı | Video 01:36
Mersin'de otomobil kanala uçtu: 2 yaralı | Video 07.05.2022 | 09:17
Ankara’da taksi ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada 01:43
Ankara'da taksi ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada 07.05.2022 | 08:45
Ankara’da taksi ile otomobilin çarpıştığı anlar kamerada | Video 01:43
Ankara'da taksi ile otomobilin çarpıştığı anlar kamerada | Video 07.05.2022 | 09:13
Hadise ve Mehmet Dinçerler balayından paylaşım yaptı! İşte Hadise ve Mehmet Dinçerler’in balayından ilk görüntüler! | Video 00:34
Hadise ve Mehmet Dinçerler balayından paylaşım yaptı! İşte Hadise ve Mehmet Dinçerler’in balayından ilk görüntüler! | Video 06.05.2022 | 21:17
Japonya’daki Türk şef sosyal medya fenomeni olma yolunda | Video 09:35
Japonya'daki Türk şef sosyal medya fenomeni olma yolunda | Video 06.05.2022 | 21:04
Ankara’da korku dolu anlar: 8 başıboş köpek yolda yürüyen genç kıza böyle saldırdı | Video 00:12
Ankara'da korku dolu anlar: 8 başıboş köpek yolda yürüyen genç kıza böyle saldırdı | Video 06.05.2022 | 20:49
Alkollü kadın sürücü park halindeki araçlara çarpıp pastaneye daldı... O anlar kamerada 02:00
Alkollü kadın sürücü park halindeki araçlara çarpıp pastaneye daldı... O anlar kamerada 06.05.2022 | 17:41
Bahçelievler’de korkunç olay: Tanımadığı kadını takip edip saldırdı! | Video 04:09
Bahçelievler'de korkunç olay: Tanımadığı kadını takip edip saldırdı! | Video 06.05.2022 | 17:09
Bankaya operasyon yapacağız diyerek 7 bin dolarını dolandırmak istediler, ekipler kurtardı | Video 06:58
"Bankaya operasyon yapacağız" diyerek 7 bin dolarını dolandırmak istediler, ekipler kurtardı | Video 06.05.2022 | 16:42
Van’da kamyonet dereye uçtu: 2 ölü, 3 yaralı | Video 00:39
Van'da kamyonet dereye uçtu: 2 ölü, 3 yaralı | Video 06.05.2022 | 16:51
Kendisini uyaran sürücünün aynasını kırmıştı. O maganda yakalandı | Video 00:11
Kendisini uyaran sürücünün aynasını kırmıştı. O maganda yakalandı | Video 06.05.2022 | 16:45
Emniyet kemeri tertibatında 1 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video 00:39
Emniyet kemeri tertibatında 1 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video 06.05.2022 | 16:34
Son Dakika: Ataşehir’de kadın cinayeti: Eşini parkta vahşice öldürdü! | Video 04:14
Son Dakika: Ataşehir’de kadın cinayeti: Eşini parkta vahşice öldürdü! | Video 06.05.2022 | 15:53
Nemrut’ta Mayıs ayında kar sürprizi | Video 01:13
Nemrut’ta Mayıs ayında kar sürprizi | Video 06.05.2022 | 15:58
Ezan okumada dünya birincisi Kara, Vanlıları mest etti | Video 05:20
Ezan okumada dünya birincisi Kara, Vanlıları mest etti | Video 06.05.2022 | 15:12
Diyarbakır’da kadına çarpan kamyonet sürücüsü ehliyetsiz ve alkollü çıktı | Video 02:41
Diyarbakır’da kadına çarpan kamyonet sürücüsü ehliyetsiz ve alkollü çıktı | Video 06.05.2022 | 15:11
İzmit körfezi turkuaz renge büründü! Renk değişimi uydudan böyle görüntülendi | Video 03:37
İzmit körfezi turkuaz renge büründü! Renk değişimi uydudan böyle görüntülendi | Video 06.05.2022 | 15:18

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, araçlara çarparak karşı şeride girdi. Kaza sonrası ağlayıp, çılgına dönen kadını olay yerine gelen komşusu zor ikna sakinleştirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Alipaşa Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı üzeri Kapalı Pazar yeri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarşı istikametine seyreden S.B. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iki araca çarptı ve karşı şeride geçerek bir otomobille kafa kafaya çarpıştı.

KOMŞUSU DAKİKALARCA DİL DÖKTÜ
Kaza yapan kadın şok etkisi yaşadı. Yardıma gelenler de sürücü S.B.'yi sakinleşmesi konusunda ikna edemedi. Ağlayıp, çılgına dönen kadın sürücü, olay yerine gelen komşusunun dil dökmesi sonrası ikna oldu ve aracından indi.

Kullanılamaz hale gelen sürücü S.B'nin otomobili çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA