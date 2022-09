Kontrolden çıkan otomobil köprüden uçtu: 1 ölü, 2 yaralı | Video

Batman’ın Kozluk ilçesinde kontrolden çıkan otomobil metrelerce yükseklikteki köprüden uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza Batman'ın Kozluk ilçesinde sabah 07:30 sıralarında meydana geldi. Kozluk'tan Siirt istikametine giden Mehmet Said G. yönetimindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç demir bariyerleri aşarak 25 metre yüksekliğindeki Pisyar Köprüsünden uçtu.Kazada araç sürücüsü Mehmet Said G. olay yerinde hayatını kaybetti. Araç içinde bulunan 2 kişi de ağır yaralandı. Vatandaşların 112 acil çağrı merkezine haber vermesiyle kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan yaralıları çıkardı. Sağlık ekipleri ise ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları yaralıları Kozluk Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazada hayatını kaybeden Mehmet Said G. ise Kozluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.