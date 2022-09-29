Kontrolden çıkan otomobil köprüden uçtu: 1 ölü, 2 yaralı | Video

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Batman’ın Kozluk ilçesinde kontrolden çıkan otomobil metrelerce yükseklikteki köprüden uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de ağır yaralandı.
Kazada araç sürücüsü Mehmet Said G. olay yerinde hayatını kaybetti. Araç içinde bulunan 2 kişi de ağır yaralandı. Vatandaşların 112 acil çağrı merkezine haber vermesiyle kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan yaralıları çıkardı. Sağlık ekipleri ise ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları yaralıları Kozluk Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazada hayatını kaybeden Mehmet Said G. ise Kozluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.