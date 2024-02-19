Kontrolden çıkan otomobil, metrelerce yükseklikten dere yatağına uçtu! Feci kaza kamerada | Video
Adıyaman’da, kontrolden çıkan otomobilin metrelerce yükseklikten dere yatağına düşmesi sonucu 1 polis memuru olay yerinde hayatını kaybederken 1 komiser ise yaralandı. Meydana gelen feci kaza ise kameralara saniye saniye yansıdı.
Öte yandan olay yerine gelen Adıyaman İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren ise kazayla ilgili bilgi alarak incelemelerde bulundu.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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