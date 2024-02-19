Video Yaşam Kontrolden çıkan otomobil, metrelerce yükseklikten dere yatağına uçtu! Feci kaza kamerada | Video
Kontrolden çıkan otomobil, metrelerce yükseklikten dere yatağına uçtu! Feci kaza kamerada | Video

Kontrolden çıkan otomobil, metrelerce yükseklikten dere yatağına uçtu! Feci kaza kamerada | Video

19.02.2024 | 08:57

Adıyaman’da, kontrolden çıkan otomobilin metrelerce yükseklikten dere yatağına düşmesi sonucu 1 polis memuru olay yerinde hayatını kaybederken 1 komiser ise yaralandı. Meydana gelen feci kaza ise kameralara saniye saniye yansıdı.

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Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Furkan Erkuş idaresindeki otomobil, Atatürk Bulvarı 400 Yataklı Hastane Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Otomobilin kaldırıma çarpmasıyla otomobil taklalar atarak yol kenarındaki aydınlatma direğini devirip yaklaşık 150 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Meydana gelen feci kaza ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Durumu fark eden vatandaşlar kaza yerine koşarak 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri, AFAD ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Kazada 3 yıllık polis memuru olan Furkan Erkuş olay yerinde hayatını kaybederken yine Çevik Kuvvet Müdürlüğü kadrosunda komiser olarak görevli Güven K. yaralandı. Yaralı komiser olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Araç içerisinde hayatını kaybeden ve araç içerisinde sıkışan Furkan Erkuş'un çıkarılması için ekipler bataklığa dönmüş dere yatağında saatlerce çalışma yaptı. Çamurdan dolayı cenaze çıkarılamayınca kaza yapan araç vinç yardımıyla dere yatağından çıkarılarak kara yoluna indirildi. Cenaze, ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Furkan Erkuş'un cansız bedeni cenaze aracıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Öte yandan olay yerine gelen Adıyaman İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren ise kazayla ilgili bilgi alarak incelemelerde bulundu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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