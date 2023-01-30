Kontrolden çıkan otomobil metro inşaatına uçtu: 1 yaralı | Video 30.01.2023 | 08:39 Bursa’da kontrolden çıkan otomobil, inşaat halindeki metro güzergahına düştü. Yaklaşık 3 metrelik çukura düşen otomobil kullanılamaz hale gelirken, araç sürücüsü yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü Semih Ünal, Sanayi Yolu Caddesi üzerinde seyir halindeyken otomobilinin kontrolünü kaybetti. Metro inşaatının bulunduğu bariyeri aşan otomobil yaklaşık 3 metrelik çukura düştü. Kazayı gören çevredekiler sürücünün yardımına koşarken, durum 112 ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince otomobilden çıkarılan sürücü Bursa Şehir Hastanesine kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.Öte yandan, Ünal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.