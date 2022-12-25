Kontrolden çıkan otomobil orta refüjdeki ağaçlara çarptı! Feci kaza kamerada | Video
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Adana’nın Kozan ilçesinde çevre yolundan Feke istikametinden Adana istikametine doğru giden sürücüsü Furkan F(27) 01 LL 314 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki 5 ağaca çarpıp karşı şeritte takla atarak durabildi. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.