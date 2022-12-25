Kontrolden çıkan otomobil orta refüjdeki ağaçlara çarptı! Feci kaza kamerada | Video

Adana’nın Kozan ilçesinde çevre yolundan Feke istikametinden Adana istikametine doğru giden sürücüsü Furkan F(27) 01 LL 314 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki 5 ağaca çarpıp karşı şeritte takla atarak durabildi. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza ilçeye bağlı Şevkiye mahallesi Çevre yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Feke istikametinden Adana istikametine doğru hareket eden Furkan F. yönetimindeki 01 LL 314 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüjdeki 5 ağaç ve trafik levhasına çarparak defalarca takla atarak karşı şeritte durabildi. Takla atan araçtan Cankur ve sağlık ekiplerinin müdahalesi ile çıkarılan yaralı Furkan F ve Emin G. (18) Kozan devlet hastanesine kaldırıldı. Sürücü Furkan F kozan devlet hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından durumunun ağır olduğu belirtilerek Adana şehir hastanesine sevk edildi. Trafiğe kapalı kalan çevre yolu itfaiye ekiplerinin yolu temizleme çalışması sonrası trafiğe açılırken hurdaya dönen araç çekici ile kaldırıldı. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.