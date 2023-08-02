Kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarptı: 2 yaralı | Video
Çorum'da kontrolden çıkan otomobilin orta refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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