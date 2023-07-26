Kontrolden çıkan otomobil park halinde bulunan minibüse çarptı: 2 ölü, 4 yaralı | Video 26.07.2023 | 15:53 Yol kenarında park halinde bulunan minibüse çarpan araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre; Kaza Erbaa D-100 karayolunda çift taraflı olarak meydana geldi. Erbaa İstikametinden Niksar istikametine seyir halinde olan Arif G. (59) idaresinde ki otomobil yol kenarında park halinde bulunan minibüse çarpması sonucu takla atarak tarlaya uçtu. Kaza sonucunda otomobilde bulunan sürücü Arif G. ve yolcu Ramazan G. yaralanırken yolcu Döndü G. sürücünün eşi olduğu öğrenilen Hacer G. kazada hayatını kaybetti. Kaza da minibüsün içinde bulunan G.Ç., H.Ş. hafif yaralanarak kurtuldu. Yol kenarında bulunan minibüsün tarlada çalışan kişilere ait olduğu ve kazanın minibüs hareket edeceği sırada gerçekleştiği kayıt edildi. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.