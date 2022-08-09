Video Yaşam Kontrolden çıkan otomobil refüje çıkıp aydınlatma direğine böyle çarptı | Video
Kontrolden çıkan otomobil refüje çıkıp aydınlatma direğine böyle çarptı | Video

Kontrolden çıkan otomobil refüje çıkıp aydınlatma direğine böyle çarptı | Video

09.08.2022 | 19:37

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OTOMATİK OYNAT

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Gaziantep’te kontrolden çıkan otomobilin refüje çıkarak aydınlatma direğine çarpıp devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

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