Video Yaşam Kontrolden çıkan otomobil refüje girip 50 metre sürüklendi: 1 ölü, 3 yaralı | Video
Kontrolden çıkan otomobil refüje girip 50 metre sürüklendi: 1 ölü, 3 yaralı | Video

Kontrolden çıkan otomobil refüje girip 50 metre sürüklendi: 1 ölü, 3 yaralı | Video

06.05.2023 | 12:22

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüje girerek yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

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Kaza, Emirdağ ilçesi Camili Köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.H., idaresindeki otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüje girdi. Otomobil refüjde yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede E.H. (59) isimli kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan M.H., A.D. ve H.H.H., ise yaralandı. Yaralılar ardından ambulanslar ile Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından hurdaya dönen araç kazanın şiddetini gözler önüne sererken, olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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