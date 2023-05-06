Kontrolden çıkan otomobil refüje girip 50 metre sürüklendi: 1 ölü, 3 yaralı | Video
Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüje girerek yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
Kazanın ardından hurdaya dönen araç kazanın şiddetini gözler önüne sererken, olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
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