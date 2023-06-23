Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı | Video 23.06.2023 | 14:55 Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı şeride geçerek şarampole uçtu. Kazada 3’ü çocuk olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Yıldızbağları Mahallesi Kanalüstü Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip şarampole uçtu. Kazada otomobil içerisinde bulunan 3'ü çocuk toplam 5 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.