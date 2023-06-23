Video Yaşam Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı | Video
Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı | Video

Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı | Video

23.06.2023 | 14:55

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı şeride geçerek şarampole uçtu. Kazada 3’ü çocuk olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Yıldızbağları Mahallesi Kanalüstü Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip şarampole uçtu. Kazada otomobil içerisinde bulunan 3'ü çocuk toplam 5 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı | Video 02:23
Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı | Video 23.06.2023 | 14:55
Şehit Uzman Çavuş Alpay Aras, son yolculuğuna uğurlandı | Video 04:04
Şehit Uzman Çavuş Alpay Aras, son yolculuğuna uğurlandı | Video 23.06.2023 | 14:48
Park halindeyken harekete geçen tır dehşet saçtı! O anlar kamerada | Video 01:01
Park halindeyken harekete geçen tır dehşet saçtı! O anlar kamerada | Video 23.06.2023 | 14:48
Büyükler kasiyeri oyaladı, küçük çocuk çaldı | Video 02:37
Büyükler kasiyeri oyaladı, küçük çocuk çaldı | Video 23.06.2023 | 14:48
Üsküdar’da korku dolu anlar: Otomobil alev alev böyle yandı | Video 01:27
Üsküdar'da korku dolu anlar: Otomobil alev alev böyle yandı | Video 23.06.2023 | 14:48
Park halindeyken harekete geçen tır dehşet saçtı | Video 01:01
Park halindeyken harekete geçen tır dehşet saçtı | Video 23.06.2023 | 14:48
Kapıkule’de zehir tacirlerine operasyon: 240 kilogram uyuşturucu ele geçirildi | Video 01:46
Kapıkule’de zehir tacirlerine operasyon: 240 kilogram uyuşturucu ele geçirildi | Video 23.06.2023 | 14:06
Üsküdar’da korku dolu anlar: Otomobil alev alev böyle yandı | Video 01:27
Üsküdar'da korku dolu anlar: Otomobil alev alev böyle yandı | Video 23.06.2023 | 14:06
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: O anlar kameraya böyle yansıdı | Video 02:48
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: O anlar kameraya böyle yansıdı | Video 23.06.2023 | 14:05
Kız arkadaşlarına laf atanı bıçaklayarak öldürdü! | Video 00:51
Kız arkadaşlarına laf atanı bıçaklayarak öldürdü! | Video 23.06.2023 | 11:58
Kadın hırsızlar 16 dakikada 300 bin TL’lik altını çaldılar | Video 03:53
Kadın hırsızlar 16 dakikada 300 bin TL'lik altını çaldılar | Video 23.06.2023 | 13:47
LGS sınav sonuçları açıklandı! LGS SONUÇ SORGULAMA Meb.gov.tr ekranı | Video 00:21
LGS sınav sonuçları açıklandı! LGS SONUÇ SORGULAMA Meb.gov.tr ekranı | Video 23.06.2023 | 13:06
Suriye’ye uğurlanan komandolara duygusal veda | Video 07:43
Suriye’ye uğurlanan komandolara duygusal veda | Video 23.06.2023 | 12:13
Giresun’da sel: 1 kayıp | Video 06:43
Giresun'da sel: 1 kayıp | Video 23.06.2023 | 12:12
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama | Video 00:36
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama | Video 23.06.2023 | 11:58
LGBT paçavrasını indirip Türk bayrağı astılar | Video 00:23
LGBT paçavrasını indirip Türk bayrağı astılar | Video 23.06.2023 | 12:01
Tapuda rüşvet ve dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 17 şüpheli adliyede | Video 01:23
Tapuda rüşvet ve dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 17 şüpheli adliyede | Video 23.06.2023 | 11:46
Ayakları ağrıdığı için hastaneye gitti, uyluk kemiğinden 8,9 kilo tümör çıktı | Video 03:35
Ayakları ağrıdığı için hastaneye gitti, uyluk kemiğinden 8,9 kilo tümör çıktı | Video 23.06.2023 | 11:42
Son Dakika: DEAŞ’a operasyon… Bomba yapımında kullanılan malzemelerle yakalandı | Video 00:28
Son Dakika: DEAŞ’a operasyon… Bomba yapımında kullanılan malzemelerle yakalandı | Video 23.06.2023 | 11:24
Yağmur borusuna sıkışan kedi 5 saatte böyle kurtarıldı | Video 01:08
Yağmur borusuna sıkışan kedi 5 saatte böyle kurtarıldı | Video 23.06.2023 | 11:16

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA