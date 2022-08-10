Video Yaşam Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1’i çocuk 3 yaralı | Video
Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1’i çocuk 3 yaralı | Video

Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1’i çocuk 3 yaralı | Video

10.08.2022 | 15:55

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Sakarya’nın Karasu ilçesi D-650 karayolunda kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Kazada 1’i çocuk toplam 3 kişi yaralandı.

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Kaza, D-650 karayolu Karasu ilçesi Limandere Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı istikametinden Karasu istikametine gitmekte olan Nefise B. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Meydana gelen kazada, sürücü Nefise B., Hamide Ç. ile E.Ç. isimli çocuk yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinden çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Aynı istikamette seyir halinde olan ve kazaya tanıklık eden Recep Tabiloğlu, "Araç yolunda ilerliyordu. Firen mi kilitledi bilmiyorum ama teknik hasardan dolayı araba arka kaldırdı. Sağ sol yaparak da kanala uçtu. İlk etapta arabaya koştuk. Arabadaki yaşlı bayanı, genç bayanı, çocukları çevredekilerin yardımıyla çıkardık. Yaşlı kadın kafasından biraz darbe aldı. O da ambulansla hastaneye ilerliyor. Elimizden geleni yaptık. İnşallah iyi olurlar" dedi.

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