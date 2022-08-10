Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1’i çocuk 3 yaralı | Video

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Sakarya’nın Karasu ilçesi D-650 karayolunda kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Kazada 1’i çocuk toplam 3 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinden çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Aynı istikamette seyir halinde olan ve kazaya tanıklık eden Recep Tabiloğlu, "Araç yolunda ilerliyordu. Firen mi kilitledi bilmiyorum ama teknik hasardan dolayı araba arka kaldırdı. Sağ sol yaparak da kanala uçtu. İlk etapta arabaya koştuk. Arabadaki yaşlı bayanı, genç bayanı, çocukları çevredekilerin yardımıyla çıkardık. Yaşlı kadın kafasından biraz darbe aldı. O da ambulansla hastaneye ilerliyor. Elimizden geleni yaptık. İnşallah iyi olurlar" dedi.