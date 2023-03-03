Video Yaşam Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki çocuğa çarptı: 1 ölü | Video
Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki çocuğa çarptı: 1 ölü | Video

Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki çocuğa çarptı: 1 ölü | Video

03.03.2023 | 16:12

Mardin'de direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü, yol kenarında çarptığı vatandaş hayatını kaybetti.

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