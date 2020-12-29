Video Yaşam Kontrolden çıkan otomobilin park halindeki araca çarptığı anlar kamerada | Video

Kontrolden çıkan otomobilin park halindeki araca çarptığı anlar kamerada | Video

Kontrolden çıkan otomobilin park halindeki araca çarptığı anlar kamerada | Video
29.12.2020 | 11:37

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Canlı güvercinleri poşete koyup çöpe atmışlar | Video 00:57
Canlı güvercinleri poşete koyup çöpe atmışlar | Video 29.12.2020 | 13:07
Giresun ile Trabzon arasındaki ekmek kavgası tarihi belgelerle yeni bir boyut kazandı | Video 03:13
Giresun ile Trabzon arasındaki ekmek kavgası tarihi belgelerle yeni bir boyut kazandı | Video 29.12.2020 | 13:05
Yasakta buluşup iskambil oynadılar! 60 bin 420 lira ceza yediler | Video 00:17
Yasakta buluşup iskambil oynadılar! 60 bin 420 lira ceza yediler | Video 29.12.2020 | 13:09
İstanbul'da polisten Azberbaycan uyruklu çocuğa duygulandıran yardım | Video 02:32
İstanbul'da polisten Azberbaycan uyruklu çocuğa duygulandıran yardım | Video 29.12.2020 | 12:25
Biri kasiyeri oyaladı, diğeri kasadaki telefonları çaldı | Video 02:20
Biri kasiyeri oyaladı, diğeri kasadaki telefonları çaldı | Video 29.12.2020 | 12:25
Berberde, saçının taranmasını beğenmeyince 2 kişiyi bıçaklayan saldırganın kaçma anı güvenlik kamerasında | Video 00:44
Berberde, saçının taranmasını beğenmeyince 2 kişiyi bıçaklayan saldırganın kaçma anı güvenlik kamerasında | Video 29.12.2020 | 12:19
Beyoğlu'nda bir kişinin öldüğü dehşet anları kamerada | Video 00:38
Beyoğlu'nda bir kişinin öldüğü dehşet anları kamerada | Video 29.12.2020 | 12:19
Bursa'da kafeye polis baskında masanın altına saklanan gençten açıklama | Video 05:45
Bursa'da kafeye polis baskında masanın altına saklanan gençten açıklama | Video 29.12.2020 | 10:28
Son Dakika: Kılıçla taksi durağına saldırdı! | Video 00:58
Son Dakika: Kılıçla taksi durağına saldırdı! | Video 29.12.2020 | 12:00
atv'nin yeni dizisi Akıncı'nın İstanbul Beykoz'daki setinden ilk görüntüler... | Video 02:49
atv'nin yeni dizisi Akıncı'nın İstanbul Beykoz'daki setinden ilk görüntüler... | Video 29.12.2020 | 11:48
Kontrolden çıkan otomobilin park halindeki araca çarptığı anlar kamerada | Video 01:35
Kontrolden çıkan otomobilin park halindeki araca çarptığı anlar kamerada | Video 29.12.2020 | 11:37
SON DAKİKA! Müge Anlı'da kadın olduğu ortaya çıkan enişte skandalında flaş yeni gelişme | Video 07:21
SON DAKİKA! Müge Anlı'da kadın olduğu ortaya çıkan enişte skandalında flaş yeni gelişme | Video 29.12.2020 | 11:00
Türk polisinden çocuğa duygulandıran yardım | Video 02:32
Türk polisinden çocuğa duygulandıran yardım | Video 29.12.2020 | 11:14
Şile’de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada | Video 02:32
Şile’de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada | Video 29.12.2020 | 11:02
Müge Anlı canlı yayın izle: 29 Aralık 2020 Salı atv izle! En son sinyal alınan o bölgeden canlı yayınla son dakika... | Video 12:38
Müge Anlı canlı yayın izle: 29 Aralık 2020 Salı atv izle! En son sinyal alınan o bölgeden canlı yayınla son dakika... | Video 29.12.2020 | 11:01
Son dakika! İstanbul Beyoğlu'nda dehşet... Boğazından bıçaklayıp kaçtı | Video 01:41
Son dakika! İstanbul Beyoğlu'nda dehşet... Boğazından bıçaklayıp kaçtı | Video 29.12.2020 | 10:46
Kadın yayanın kulağının koptuğu minibüs dehşeti kamerada | Video 04:52
Kadın yayanın kulağının koptuğu minibüs dehşeti kamerada | Video 29.12.2020 | 10:30
İstanbul semalarında sığırcık kuşlarının muhteşem dansı | Video 03:39
İstanbul semalarında sığırcık kuşlarının muhteşem dansı | Video 29.12.2020 | 09:53
SON DAKİKA! İstanbul'da kadın yayanın kulağının koptuğu minibüs dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:52
SON DAKİKA! İstanbul'da kadın yayanın kulağının koptuğu minibüs dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı | Video 29.12.2020 | 10:02
Hastasının son isteğini yerine getirdiğini, kendisi de koronayı yenince öğrendi | Video 05:10
Hastasının son isteğini yerine getirdiğini, kendisi de koronayı yenince öğrendi | Video 29.12.2020 | 09:43

Pendik’te süratli şekilde ilerleyen otomobilin sürücüsü kararsız kalarak bir anda virajı dönmeye çalışınca otomobil kontrolden çıktı. Savrulan otomobil park hâklindeki başka bir otomobile çarparken, otomobilin kaldırımda yürüyen yayaya çarpmaması olası faciayı önledi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay Pendik'te geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Yolda süratli şekilde ilerleyen bir otomobil sürücüsü, kararsız kalarak virajı dönmek için bir anda hamle yaptı. Sürücünün hamle yapmasıyla kontrolden çıkan otomobil savruldu. Savrulan otomobil yol kenarında park halindeki başka bir otomobile çarptı. Otomobilin o sırada kaldırımda yürüyen yayaya çarpmaması olası faciayı önledi. Park halinde olan otomobilin sürücüsü Barbaros Eskiköy kazanın sesini duyarak otomobilin yanına geldi. Otomobiline başka kişiler tarafından çarpıldığın gören Eskiköy şaşkınlık yaşadı.

Kaza hakkında konuşan Barbaros Eskiköy, "Yukarıdan araç çok hızlı bir şekilde geldi ve buradan son dakika dönmeye karar verdi. Manevrayı yapamadı. Ve son sürat gelerek benim aracıma ön taraftan vurmuş oldu. Biz de o fren sesini duyduktan sonra hızlı bir şekilde şirketten çıktık geldik. Şahıslar ilk başta kaçmaya çalıştı. Fakat kaçamadılar arabaları hasar aldığı için. Burada raporumuzu tuttuk. Yaklaşık 11 bin lira aracımda hasar kaydı oluşmuştur" dedi.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde süratli ilerleyen otomobil kontrolden çıkarak park halindeki başka otomobile çarpıyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA