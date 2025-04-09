Video Yaşam Kontrolden çıkan servis minibüsü alt geçidin duvarına çarptı | Video
Kontrolden çıkan servis minibüsü alt geçidin duvarına çarptı | Video

Kontrolden çıkan servis minibüsü alt geçidin duvarına çarptı | Video

09.04.2025 | 08:21

Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden servis sürücüsü, aracıyla yol kenarında bulunan alt geçidin duvarına çarptı. Yaşanan kazada sıkışarak yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih K. (43) idaresindeki 16 S 2136 plakalı servis aracı, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç, yol kenarında bulunan alt geçidin duvarına çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araç içinde sıkışan Fatih K., itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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