Kontrolden çıkan TIR iş yerine böyle daldı 19.08.2024 | 14:00 Nevşehir'de bir anda kontrolden çıkan TIR, yan yola girerek bir iş yerinin güvenlik kulübesine çarparak durabildi. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza gece saatlerinde Nevşehir - Aksaray karayolu Terminal kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen TIR seyir halindeyken bir anda yan yola girdi. Yaklaşık 100 metre yan yolda ilerleyen TIR, daha sonra bir iş yerinin güvenlik kulübesine çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza anında güvenlik kulübesinde kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önlemiş oldu.



TIR'ın güvenlik kulübesine çarpma anı da iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi