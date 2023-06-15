Kontrolden çıkan tır yan yattı, kimyasal madde yola saçıldı | Video 15.06.2023 | 12:45 Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde kontrolden çıkan kimyasal yüklü tır devrildi. Kazada sürücünün burnu bile kanamazken, yola sızan kimyasal madde itfaiye ekiplerince temizlendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Tavşanlı mevki liman kavşağı Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Z idaresindeki kimyasal yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın şiddetiyle hasar gören dorseden yola, kimyasal madde sızdı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerinde adrese itfaiye, kimyasal olaylara müdahale aracı, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı sürücü A.Z. yara almadan atlattı. Jandarma ekiplerince kimyasal madde saçılması sonucu kayganlaşan yol trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri yol saçılan kimyasal maddeyi temizlemek için çalışma başlattı.Kimyasal maddenin temizlenmesinin ardından trafikte kontrolü olarak geçişlere izin verildi. Jandarma olayla ilgi inceleme başlattı.