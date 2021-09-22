Kontrolden çıkan tırın 6 aracı biçtiği anlar kamerada | Video

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde kontrolden çıkan tırın karşı şeride geçiş biri traktör, 6 aracı biçtiği kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar-Antalya karayolu Dinar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Azerbaycan uyruklu Qasımov İsgender Y., idaresindeki 20 ZA 427 plakalı rulo iplik yüklü tır henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kontrolden çıktı. Tır yol ortasındaki refüjü aşıp karşı şeride geçip önce Çağlayan Gürsu sevk ve idaresindeki 03 RG 161 plakalı araca ardından Mehmet Balon yönetimindeki üstünde sıfır kilometre traktör yüklü olan 03 FH 214 plakalı çekiciye ardından 3 otomobil ve 1 hafif ticari araca çarptı. Kazanın ardından ortalık adeta savaş alanına dönerken, tırın dorsesi ise yol yan yattı, içerisindeki rulo iplikle ise çevreye dağıldı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulanslarla kazada yaralanan ve isimleri belirlenemeyen 2 kişi ambulanslarla hastaneye götürülürken, hafif yaralanan 2 kişi ise tedaviyi kabul etmedi.

Yaşanan korkunç kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde tırın karşı şeritten gelip, önce dönmeye çalışan sıfır kilometre yüklü çekiciye ardından diğer araçlara çarptığı anlar yer alıyor.