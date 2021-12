Kontrolden çıkan tırın iki aracı biçtiği anlar kamerada | Video

Kontrolden çıkan tırın iki aracı biçtiği anlar kamerada

Kaza, sabah saatlerinde Yenimahalle ilçesi Uzay Çağı Caddesi'nde bulunan bir reklam firmasının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tır şoförü rampa çıktığı esnada aracının kontrolünü kaybetti. Üzerinde iş makinesi yüklü olan tır, kontrolsüz bir şekilde geri geri savrulmaya başladı. Metrelerce savrulan tır, bir reklam firmasına ait iki otomobili altına altıktan sonra ancak durabildi. Kazada şans eseri can kaybı yaşanmadı. Olay hakkında polis ekipleri tarafından soruşturma başlatılırken, kaza anı reklam firmasının güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.Kaza anına şahit olan Sefa Çetin, her şeyin bir anda olduğunu söyleyerek, "Sabah sıralarında tır yukarıdaki rampayı çıkıyordu. Biz de o sırada 6 - 7 kişi malzeme indiriyorduk. İş makinesi yüklü bir tırdı. Tam rampayı çıkarken, bir anda geri geri hızlı şekilde gelmeye başladı. Aracın şoförü sola doğru manevra yapınca şirketimize ait park halinde duran iki araca çarpıyor pert ediyor. Arkadaşlar da o esnada korktukları için kaçmak zorunda kalıyorlar. Her şey bir anda gerçekleşti, biz de panikten ve korkudan kaçtık. Çok şükür bizlere bir şey olmadı. Sadece masraflarımız var ama onlar da hallolur. Hiçbir sıkıntı yok, kimseye bir şey olmadı, burnumuz bile kanamadı çok şükür. Tır şoförü de bir şirkette çalışıyormuş, işçiymiş. Kendisini tanımıyoruz. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri geldi. Tutanaklar tutuldu. Olaylar bu şekilde gelişti" ifadelerini kullandı.