Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:41
Sünnet Gölü Tabiat Parkı'nda kıyıya vuran balık ölümlerine inceleme! | Video 09.12.2021 | 16:50
01:16
Zabıta ekiplerinin yakaladığı dilenci korona hastası çıktı! | Video 09.12.2021 | 16:41
05:07
01:03
Beyoğlu’nda Kanadalı turisti öldüren gasp kamerada | Video 09.12.2021 | 16:29
03:59
Kontrolden çıkan tırın iki aracı biçtiği anlar kamerada | Video 09.12.2021 | 16:06
01:34
Patlayan lastik kazaya sebep oldu: 2 yaralı | Video 09.12.2021 | 16:09
02:14
Kocaeli'de eniştesini öldüren zanlı: "Eniştemle aram çok iyiydi" | Video 09.12.2021 | 15:42
04:39
Tekirdağ'da pes dedirten görüntü! Denizden market arabası çıktı | Video 09.12.2021 | 14:43
04:40
00:05
Bitrota'nın sahibi adliyeye sevk edildi | Video 09.12.2021 | 14:28
00:38
Hakkında 49 yıl hapis cezası olan firari yakalandı! | Video 09.12.2021 | 14:24
01:06
Çanakkale Çan'da sis sürücülere zor anlar yaşattı | Video 09.12.2021 | 14:19
01:07
Elazığ'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu | Video 09.12.2021 | 12:47
06:12
01:15
Anne ile bebeğinin ölümden saniyelerle kurtulduğu anlar kamerada | Video 09.12.2021 | 13:12
16:12
Son dakika! Asgari Ücret zammı için kritik toplantı sona erdi | Video 09.12.2021 | 13:18
08:27
00:37
Sahte altınları bozdururken yakalandı! Kameralara böyle yansıdı | Video 09.12.2021 | 12:17
06:01
01:18
Kamyonet çayırlık alana devrildi: Sürücüyü emniyet kemeri kurtardı | Video 09.12.2021 | 11:47
Kontrolden çıkan tırın iki aracı biçtiği anlar kamerada
Kaza, sabah saatlerinde Yenimahalle ilçesi Uzay Çağı Caddesi'nde bulunan bir reklam firmasının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tır şoförü rampa çıktığı esnada aracının kontrolünü kaybetti. Üzerinde iş makinesi yüklü olan tır, kontrolsüz bir şekilde geri geri savrulmaya başladı. Metrelerce savrulan tır, bir reklam firmasına ait iki otomobili altına altıktan sonra ancak durabildi. Kazada şans eseri can kaybı yaşanmadı. Olay hakkında polis ekipleri tarafından soruşturma başlatılırken, kaza anı reklam firmasının güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
"PANİKTEN VE KORKUDAN KAÇTIK"
Kaza anına şahit olan Sefa Çetin, her şeyin bir anda olduğunu söyleyerek, "Sabah sıralarında tır yukarıdaki rampayı çıkıyordu. Biz de o sırada 6 - 7 kişi malzeme indiriyorduk. İş makinesi yüklü bir tırdı. Tam rampayı çıkarken, bir anda geri geri hızlı şekilde gelmeye başladı. Aracın şoförü sola doğru manevra yapınca şirketimize ait park halinde duran iki araca çarpıyor pert ediyor. Arkadaşlar da o esnada korktukları için kaçmak zorunda kalıyorlar. Her şey bir anda gerçekleşti, biz de panikten ve korkudan kaçtık. Çok şükür bizlere bir şey olmadı. Sadece masraflarımız var ama onlar da hallolur. Hiçbir sıkıntı yok, kimseye bir şey olmadı, burnumuz bile kanamadı çok şükür. Tır şoförü de bir şirkette çalışıyormuş, işçiymiş. Kendisini tanımıyoruz. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri geldi. Tutanaklar tutuldu. Olaylar bu şekilde gelişti" ifadelerini kullandı.