Kontrolden çıkan tur midibüsü ışıklarda bekleyen araçlara çarptı | Video

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen araçlara, tur midibüsü çarptı. Kazada bir araç hurdaya dönerken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Antalya-Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkay G.'nin kullandığı tur midibüsü Çolaklı Jandarma kavşağına geldiği sırada, kırmızı ışıkta bekleyen Alper Şentürk'ün kullandığı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil, öndeki Sinan Öz'ün kullandığı araca çarptı. Kazada bir araç hurdaya dönerken, şans eseri kimsenin burnunun bile kanamadı.Tur midibüsünde bulunan turistler ise, araçtan inip refüjde bulunan çimler üzerinden gelişmeleri takip etti. Turistler, kazanın meydana geldiği yere gelen bir başka araçla tatil yapacakları otellere doğru yola çıktılar.