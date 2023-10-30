Kontrolden çıkıp otobüsün altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti | Video 30.10.2023 | 12:50 Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen halk otobüsünün altında sürüklenen motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanı anı güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, sabah saatlerinde Milli Egemenlik Stadyumu önünde meydana geldi. Tosmur istikametinden Alanya'ya gelen 07 NEP 40 plakalı motosiklet sürücüsü Adem Arslan(23) direksiyon hakimiyetini kaybederek karşıdan yönden gelen otobüsün altına girdi. Metrelerce sürüklenen motosiklet, kaza nedeniyle yolda duran bir otomobile çarparak durdu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan kontrolde Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Otobüsü şoförü Nurettin A., ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, kaza anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde karşı şeritteki motosikletin biranda kontrolden çıkarak, otobüsün altına girdiği anlar yer aldı.