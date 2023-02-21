Video Yaşam Kontrollü yıkılan minare 3 katlı evin üzerine böyle düştü | Video
Kontrollü yıkılan minare 3 katlı evin üzerine böyle düştü | Video

Kontrollü yıkılan minare 3 katlı evin üzerine böyle düştü | Video

21.02.2023 | 09:08

Adana'da depremde hasar gördüğü için kontrollü yıkılan minare, 3 katlı bir evin üzerine düşünce balkonlarda zarar oluştu.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü meydana gelen iki ayrı depremde Adana'da 13 bina yıkılırken, 418 kişi hayatını kaybetti. Bu depremde binaların yanı sıra camiler de zarar gördü. Özellikle camilerin minareleri ya yıkıldı ya da çatladı. Bu nedenle Adana'da çok sayıda minare kontrollü şekilde yıkıldı. Bunlardan biri de Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki Aksa Camii minaresi oldu. Caminin minaresi ekipler tarafından kontrollü bir şekilde yıkıldı. Bu sırada çevredeki evler de boşaltıldı. Ancak minarenin dibine yıkılması planlanırken, minare yan yıkılınca 3 katlı evin üzerine devrildi. Bu nedenle evin ikinci, birinci ve zemin katının balkonunda hasar oluştu. Ev sahibi Kadir Keskin, depremde zarar gören minarenin yıkımı sırasında evin zarar gördüğünü, yıkımdan önce yetkililerin evi boşalttığını söyledi.

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