Kontrolsüzce şerit değiştiren kamyona taksi çarptı | Video

Malatya’da temizlik aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 2’si ağır 4 kişinin yaralandığı kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Malatya- Elazığ karayolu TÜVTÜRK kavşağında geçtiğimiz günlerde meydana gelen kazada Elazığ istikametine seyir halinde olan A.K. idaresindeki 44 PF 121 plaka temizlik aracı ile C.K. yönetimindeki 44 T 0897 Fiat marka ticari araç çarpıştı. Kazada A.K. (51), C.K. (65), A.K. (4) , R.A. (65) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Hastanelerde tedavi altına alınan yarlılardan C.K. ile R.A. hayati tehlikesinin bulunduğu kaza kameralara saniye saniye yansıdı.