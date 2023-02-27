Video Yaşam “Konuşma” bahanesiyle alıp gasp etti! Kısa sürede yakaladılar | Video
“Konuşma” bahanesiyle alıp gasp etti! Kısa sürede yakaladılar | Video

“Konuşma” bahanesiyle alıp gasp etti! Kısa sürede yakaladılar | Video

27.02.2023 | 11:41

İstanbul’da bir kadının cep telefonunu gasp eden bir kişi; Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından kısa süre içerisinde yakalandı.

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