Konvoy ile yolu trafiğe kapatıp, meşale yakarak halay çektiler | Video
ADANA'da asker uğurlama konvoyundakiler, kentin işlek bulvarını araçlarıyla trafiğe kapatıp, meşale yakarak yol ortasında halay çekti. Konvoydaki bir kişinin o anlara ilişkin cep telefonuyla çekip paylaştığı görüntüler, tepki çekti.
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