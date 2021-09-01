Konvoy oluşturup trafik akışını engellemişlerdi! Gözaltına alınıp hepsine ceza kesildi

İstanbul’da konvoy oluşturarak trafik akışını engelledikleri tespit edilen ve gözaltına alınan 4 minibüs sürücüsüne 2 bin 814 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; konvoy oluşturarak trafik akışını engelledikleri tespit edilen İ.C., M.K.E., M.D. ve M.C. isimli minibüs sürücülerini gözaltına aldı. 4 sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplamda 2 bin 814 lira para cezası kesildi.