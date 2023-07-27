Video Yaşam Konvoycu magandalara gözaltı! 10 bin 464 lira ceza yediler | Video
Konvoycu magandalara gözaltı! 10 bin 464 lira ceza yediler | Video

Konvoycu magandalara gözaltı! 10 bin 464 lira ceza yediler | Video

27.07.2023 | 11:16

İstanbul’da “Düğün Konvoyu” yaparak trafiğin akışını durduran ve diğer sürücülerin haklarını gasp eden sekiz kişi gözaltına alındı. 8 kişiye 10 bin 464 lira ceza kesildi.

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İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; Başakşehir İlçesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesi üzerinde "Düğün Konvoyu" yaparak trafiğin akışını engelleyen ve diğer sürücülerin haklarını gasp eden 8 kişinin kimliklerini tespit etti. M.Y.K., M.U.T., M.B.B., M.D., B.E.A., A.G., A.D. ve İ.P. isimli sekiz sürücü İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 8 araç sürücüsüne "Saygısızca Araç Kullanmak, Taşıt Yolu Üzerinde Duraklamak, Yayaların Trafiğin Akışını Engelleyecek Davranışlarda Bulunması" maddelerinden toplamda 10 bin 464 lira ceza kesildi.

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