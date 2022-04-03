Video Yaşam Konvoyda drift pahalıya patladı | Video
Konvoyda drift pahalıya patladı | Video

Konvoyda drift pahalıya patladı | Video

03.04.2022 | 12:26

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Konvoyda drift pahalıya patladı | Video 00:45
Konvoyda drift pahalıya patladı | Video 03.04.2022 | 12:26
Bağlar’dan ailelere ’Güzel ahlak’ dersi | Video 04:15
Bağlar'dan ailelere 'Güzel ahlak' dersi | Video 03.04.2022 | 12:23
Azılı hırsız yakayı bu sefer ele verdi | Video 01:10
Azılı hırsız yakayı bu sefer ele verdi | Video 03.04.2022 | 11:25
Bu mahallede yüzyıllardır davul çalınmıyor! Mahalleli Pilava pilava sözleriyle uyandırılıyor | Video 02:56
Bu mahallede yüzyıllardır davul çalınmıyor! Mahalleli "Pilava pilava" sözleriyle uyandırılıyor | Video 03.04.2022 | 11:26
Berfu Yenenler’in tepki çeken Ramazan paylaşımı | Video 00:21
Berfu Yenenler'in tepki çeken Ramazan paylaşımı | Video 03.04.2022 | 11:08
Sadece turist alan boş taksileri görüntüledi, taksicilerin saldırısına uğradı | Video 01:14
Sadece turist alan boş taksileri görüntüledi, taksicilerin saldırısına uğradı | Video 03.04.2022 | 10:23
Gelibolu’da nefes kesen köpek balığı avı kamerada | Video 05:56
Gelibolu'da nefes kesen köpek balığı avı kamerada | Video 03.04.2022 | 10:23
50 bin lira borç için arkadaşını vurdu | Video 00:43
50 bin lira borç için arkadaşını vurdu | Video 03.04.2022 | 10:23
Husumetlisine böyle kurşun yağdırdı | Video 02:55
Husumetlisine böyle kurşun yağdırdı | Video 03.04.2022 | 10:23
Bursa’da gençlerin bıçaklı kavgası kameralarda | Video 01:00
Bursa'da gençlerin bıçaklı kavgası kameralarda | Video 03.04.2022 | 10:23
14 ev soymuşlardı böyle yakalandılar | Video 01:38
14 ev soymuşlardı böyle yakalandılar | Video 03.04.2022 | 10:02
20 günde 6 araba çalan hırsız yakalandı | Video 00:34
20 günde 6 araba çalan hırsız yakalandı | Video 03.04.2022 | 09:57
Arnavutköy’de sokakta silahlı kavga | Video 01:34
Arnavutköy'de sokakta silahlı kavga | Video 03.04.2022 | 09:43
Şişli’de boru patladı; su dolan metro istasyonu kapatıldı | Video 03:25
Şişli'de boru patladı; su dolan metro istasyonu kapatıldı | Video 03.04.2022 | 09:43
Seda Sayan, Çağlar Ökten ile nikah öncesi yine estetik yaptırdı, o anları paylaştı | Video 00:36
Seda Sayan, Çağlar Ökten ile nikah öncesi yine estetik yaptırdı, o anları paylaştı | Video 03.04.2022 | 09:42
Bolu Dağı Tüneli’nde heyelanın oluşturduğu tahribat gün ağarınca ortaya çıktı | Video 01:23
Bolu Dağı Tüneli’nde heyelanın oluşturduğu tahribat gün ağarınca ortaya çıktı | Video 03.04.2022 | 09:02
En acı kaza! Muavinlik yapan baba oğlunun kullandığı tırın altında can verdi | Video 02:45
En acı kaza! Muavinlik yapan baba oğlunun kullandığı tırın altında can verdi | Video 03.04.2022 | 08:35
Büşra Hemşire terk edilen bebeğe sütannelik yaptı | Video 02:25
Büşra Hemşire terk edilen bebeğe sütannelik yaptı | Video 03.04.2022 | 08:39
Oğlunun bıçaklandığını gören baba, şahıslara kurşun yağdırdı | Video 01:29
Oğlunun bıçaklandığını gören baba, şahıslara kurşun yağdırdı | Video 03.04.2022 | 08:34
İstanbul’da soygun yaptılar! Yetmedi, aracı da çaldılar | Video 00:42
İstanbul'da soygun yaptılar! Yetmedi, aracı da çaldılar | Video 02.04.2022 | 21:56

İstanbul Fatih’te konvoy sırasında drift yapıp o anları sosyal medyada paylaşan iki sürücü Sivil Trafik Ekiplerince yakalandı. Trafik magandalarına toplam 33 bin 730 lira para cezası uygulandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, iki sürücünün drift yaptığı görüntüleri sosyal medyada paylaşması üzerine harekete geçti. Fatih'teki Hekimoğlu Ali Paşa Caddesi'nde trafiği tehlikeye düşüren araç sürücüsü Eray Tuncay T. ve araç sürücüsü Emirhan M. yakalandı. İki sürücüye ayrı ayrı olmak üzere herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesinden 9 bin 125 lira, motorlu taşıt sürücü belgesi olmadan araç kullanmaktan 3 bin 674 lira, yine aynı maddeye istinaden kullandırmaktan 3 bin 674 lira, trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak ve zorunluluklara uymamaktan 196 TL ve saygısızca araç kullanmaktan 196 lira idari para cezası uygulandı.

ADLİ İŞLEM YAPILACAK
Toplam 33 bin 730 TL idari para cezası uygulanan iki sürücü, adli işlemleri yapılmak üzere Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehremini Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA