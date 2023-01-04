Video Yaşam Konya-Adana karayolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var | Video
Konya-Adana karayolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var | Video

Konya-Adana karayolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var | Video

04.01.2023 | 10:43

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Konya-Adana karayolu üzerinde yoğun sis nedeniyle kaza meydana geldi. Kaza sonucu ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

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