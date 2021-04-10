Konya ‘da 2 tur otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 40’dan fazla yaralı

Konya’da kar yağışı ve tipi nedeniyle 2 tur otobüsü kaza yaptı. Şarampole devrilen otobüslerde 1 Rus turist hayatını kaybederken, 40’tan fazla yolcu yaralandı.

İlk kaza, saat 07.00 sıralarında Konya-Aksaray Karayolunun 39. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den yola çıkıp Kapadokya'ya giden ve yerli turistleri taşıdığı öğrenilen Ö.A. idaresindeki 35 Z 5305 plakalı Mercedes marka otobüs tipi ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, otobste bulunan 34 kişi yaralanırken 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar ambulanslara çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



İkinci kaza ise, saat 09.30 sıralarında yine Konya-Aksaray Karayolunun 18. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Antalya'dan Kapadokya'ya giden ve Rus turistleri taşıdığı öğrenilen C.Y. idaresindeki 07 S 2580 plakalı Temsa marka otobüs tipi ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, 32 Rus yolcunun bulunduğu otobüste 12 kişi yaralanırken, 1 Rus turist hayatını kaybetti. Yaralılar ambulanslara hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer yolcular ise kaza yerine gelen başka bir otobüsle şehir merkezine götürüldü.



Kazalarla ilgili soruşturma devam ediyor.