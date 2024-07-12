Konya merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu: 7 tutuklama | Video 12.07.2024 | 10:03 Konya merkezli 5 ilde, kendilerini polis, asker, savcı olarak tanıtıp vatandaşları yaklaşık 20 milyon lira dolandıran şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis, asker, savcı olarak tanıtıp nitelikli dolandırıcılık suçu işleyen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıtarak 12 kişiden toplamda 19 milyon 870 bin lira para aldığı tespit edildi. Şüphelileri adım adım izleyen ekipler farklı illerde ikamet eden vatandaşların yaklaşık 15 milyon lirasını, dolandırıcılara fırsat vermeden teşebbüs halindeyken tespit ederek kurtardı. Konya merkezli Şanlıurfa, Gaziantep ve Bursa olmak üzere 4 ilde gerçekleşen operasyonda 7 hedef şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda ziynet eşyası, cep telefonu ve sim kart ele geçirildi. Şüpheli şahısların dolandırıcılık suçunu gerçekleştirirken kullandıkları 20 farklı iban numarasının sahibi hakkında adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınarak Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen 7 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.Konya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların telefonda kendisini polis, asker ve savcı olarak tanıtıp, adınızı FETÖ/PDY, PKK vb. terör örgütü soruşturmasına karıştı ve benzeri yalanlarla para ve altın isteyenlere inanmamaları gerektiği ifade edildi.