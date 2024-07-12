Konya merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu: 7 tutuklama | Video
Konya merkezli 5 ilde, kendilerini polis, asker, savcı olarak tanıtıp vatandaşları yaklaşık 20 milyon lira dolandıran şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Konya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların telefonda kendisini polis, asker ve savcı olarak tanıtıp, adınızı FETÖ/PDY, PKK vb. terör örgütü soruşturmasına karıştı ve benzeri yalanlarla para ve altın isteyenlere inanmamaları gerektiği ifade edildi.
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