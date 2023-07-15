Konya'da 145 kök kenevir ele geçirildi | Video
Konya’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda müstakil bir evin bahçesine kurulan serada yetiştirilen 145 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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