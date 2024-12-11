Video Yaşam Konya'da 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli çiftlikte yakalandı | Video
Konya'da 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli çiftlikte yakalandı | Video

Konya'da 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli çiftlikte yakalandı | Video

11.12.2024 | 13:42

Konya'da 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli, çiftlikte yapılan baskında yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçu ve farklı hırsızlık suçlarından 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 40 yaşındaki Serdar B.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından şüphelinin merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesinde bulunan bir çiftlikte olduğu tespit edildi. Polis ekipleri belirlenen adrese yaptığı baskında Serdar B. ve muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Necati E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra cezaevine gönderilmek üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine teslim edildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Konya’da 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli çiftlikte yakalandı | Video 00:51
Konya'da 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli çiftlikte yakalandı | Video 11.12.2024 | 13:42
Bursa’da küme evlerine operasyon: 6 şüpheli yakalandı, 1 polis memuru yaralandı | Video 01:00
Bursa’da küme evlerine operasyon: 6 şüpheli yakalandı, 1 polis memuru yaralandı | Video 11.12.2024 | 13:42
Şanlıurfa’da akaryakıt yüklü tanker devrildi | Video 00:40
Şanlıurfa'da akaryakıt yüklü tanker devrildi | Video 11.12.2024 | 13:39
Kocaeli’de sulu balon çetesi: Yoldan geçen araçlara su dolu balon atan şahıslar kamerada | Video 03:10
Kocaeli'de sulu balon çetesi: Yoldan geçen araçlara su dolu balon atan şahıslar kamerada | Video 11.12.2024 | 13:16
Duvarı kırıp 35 yıllık komşusunun eşyalarını çalmıştı, Alkolün etkisindeydim dedi | Video 02:24
Duvarı kırıp 35 yıllık komşusunun eşyalarını çalmıştı, "Alkolün etkisindeydim" dedi | Video 11.12.2024 | 13:16
Kedisinin tıraşını beğenmeyen kadın, veterinere saldırdı | Video 01:23
Kedisinin tıraşını beğenmeyen kadın, veterinere saldırdı | Video 11.12.2024 | 12:17
Vanda’da 35 aracın karıştığı feci kazada korku dolu anlar kamerada | Video 03:37
Vanda'da 35 aracın karıştığı feci kazada korku dolu anlar kamerada | Video 11.12.2024 | 12:17
Yeğeninin düğünü çıkışı öldürüldü, katili 6 aydır belirlenemedi | Video 01:35
Yeğeninin düğünü çıkışı öldürüldü, katili 6 aydır belirlenemedi | Video 11.12.2024 | 12:10
D-650’de 6 araçlı zincirleme kaza: 15 yaralı | Video 01:09
D-650'de 6 araçlı zincirleme kaza: 15 yaralı | Video 11.12.2024 | 12:03
Çalıntı plakalı araçla polisin ’dur’ ihtarına uymayan şüpheliler yakalandı | Video 03:55
Çalıntı plakalı araçla polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler yakalandı | Video 11.12.2024 | 11:38
32 suç kaydı bulunan suç makinesi sahte kimlik basarken yakalandı | Video 01:38
32 suç kaydı bulunan suç makinesi sahte kimlik basarken yakalandı | Video 11.12.2024 | 11:16
Baltalı yol kavgası kamerada | Video 00:13
Baltalı yol kavgası kamerada | Video 11.12.2024 | 10:56
Taksiyle yolculuk yapan zehir tüccarları yakalandı, 1.5 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 02:21
Taksiyle yolculuk yapan zehir tüccarları yakalandı, 1.5 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 11.12.2024 | 10:48
İstanbul merkezli 4 ilde change araç operasyonu: 18 gözaltı | Video 01:03
İstanbul merkezli 4 ilde "change" araç operasyonu: 18 gözaltı | Video 11.12.2024 | 10:27
Kağıthane’de emlakçıya tadilat dayağı kamerada: Burnunu kırdı! | Video 04:23
Kağıthane’de emlakçıya tadilat dayağı kamerada: Burnunu kırdı! | Video 11.12.2024 | 10:05
Ayağında yanma ve kaşıntıdan hastaneye başvurdu, 100 binde 1 görülen hastalıktan kurtuldu | Video 04:38
Ayağında yanma ve kaşıntıdan hastaneye başvurdu, 100 binde 1 görülen hastalıktan kurtuldu | Video 11.12.2024 | 10:01
AVM’de özel güvenlik ile 2 kişi arasında coplu, sandalyeli kavga | Video 01:31
AVM’de özel güvenlik ile 2 kişi arasında coplu, sandalyeli kavga | Video 11.12.2024 | 10:01
Adana merkezli 3 ilde FETÖ’nün finans ayağına şafak operasyonu: 14 gözaltı | Video 00:37
Adana merkezli 3 ilde FETÖ'nün finans ayağına şafak operasyonu: 14 gözaltı | Video 11.12.2024 | 09:16
Fatih’te iş yerinde yangın | Video 00:44
Fatih'te iş yerinde yangın | Video 11.12.2024 | 09:13
Bayburt’ta yoğun sis kartpostallık görüntüler oluşturdu | Video 04:26
Bayburt'ta yoğun sis kartpostallık görüntüler oluşturdu | Video 11.12.2024 | 08:59

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA