Konya'da 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli çiftlikte yakalandı | Video 11.12.2024 | 13:42 Konya'da 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli, çiftlikte yapılan baskında yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçu ve farklı hırsızlık suçlarından 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 40 yaşındaki Serdar B.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından şüphelinin merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesinde bulunan bir çiftlikte olduğu tespit edildi. Polis ekipleri belirlenen adrese yaptığı baskında Serdar B. ve muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Necati E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra cezaevine gönderilmek üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine teslim edildi.