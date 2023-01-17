Konya’da 23 bin 720 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi | Video
Konya’da polisin düzenlediği operasyonda yüz binlerce lira değerinde kaçak sigara ele geçirildi.
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