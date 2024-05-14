Video Yaşam Konya’da 6 milyon liralık kaçakçılık operasyonu: 28 gözaltı | Video
Konya’da 6 milyon liralık kaçakçılık operasyonu: 28 gözaltı | Video

Konya’da 6 milyon liralık kaçakçılık operasyonu: 28 gözaltı | Video

14.05.2024 | 14:56

-Konya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda milyonlarca lira değerinde gümrük kaçağı tütün mamulü, cep telefonu ve alkol ürününün yanı sıra onlarca tarihi eser ele geçirilirken, 28 kişi gözaltına alındı.

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Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılara yönelik Karatay, Meram, Selçuklu ve Ereğli ilçelerinde belirlenen ikamet, iş yeri ve araçlara operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 828 bin adet boş makaron, 85 bin adet doldurulmuş sigara, 125 kilogram tütün, 183 kilogram nargile tütünü, 57 paket pipo tütünü, 800 adet puro, 9 bin 269 paket sigara, 282 adet elektronik sigara, bin 317 adet elektronik sigara likidi, 31 kilogram elektronik sigara hammaddesi, 540 adet bandrol, 121 bin 500 adet sigara sarma kağıdı, 13 adet sigara dolum makinesi, 9 adet kompresör, 1 adet jelatinleme makinesi, 1 adet vakumlu şişe dolum makinesi, 3.5 litre kaçak alkollü içki, 30 litre etil alkol, 77 litre alkol aroması, 2 bin 750 adet alkol markalarına ait etiket, 78 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 2 adet matkap seti, 1 adet akıllı saat, 1 adet bluetooth kulaklık, 1 adet powerbank, 61 adet parfüm, 4 adet el yapımı dinamit ve 2 bin 520 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde tespit ettikleri bir aracın içerisinden de 129 adet sikke ve 92 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirdi.

Yapılan operasyonlarda toplam 28 şüpheli gözaltına alınırken ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon TL olduğu belirlendi.

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