Konya’da 6 milyon liralık kaçakçılık operasyonu: 28 gözaltı | Video
-Konya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda milyonlarca lira değerinde gümrük kaçağı tütün mamulü, cep telefonu ve alkol ürününün yanı sıra onlarca tarihi eser ele geçirilirken, 28 kişi gözaltına alındı.
Yapılan operasyonlarda toplam 28 şüpheli gözaltına alınırken ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon TL olduğu belirlendi.
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