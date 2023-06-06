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Konya’da 8 polisin yaraladığı silahlı kavgada 4 kişi tutuklandı | Video

Konya’da 8 polisin yaraladığı silahlı kavgada 4 kişi tutuklandı | Video

06.06.2023 | 10:01

Konya’nın Ereğli ilçesinde 4 kişinin yaralandığı silahla kavgaya müdahale etmek isteyen ve olayda yaralanan 8 polise mukavemet eden 4 şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Olay, 4 Haziran tarihinde Ereğli ilçesi Selçuklu Mahallesi Atatürk Caddesi Site Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. 4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın devam etmesi üzerine polis ekipleri tarafları ayırmaya çalıştı. Tarafların polise saldırmasıyla 8 polis memuru da yaralandı. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken polise mukavemet gösteren D.B.(36), E.T.(36), G.Ö. ve olayın failleri olduğu tespit edilen Ç.B. ve iş yeri sahibi A.Ö.(43) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.B., E.T., G.Ö., Ç.B. tutuklanırken, A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SİLAHLI KAVGANIN SEBEBİ "KÜFÜR"
Olayla ilgili başlatılan soruşturmada tartışmanın karşılıklı küfürleşmeyle başladığı sonrasında silahlı kavgaya dönüştüğü belirlendi. İddiaya göre hastaneye kaldırılan yaralılar S.K., M.Ü., İ.T. ve Ö.T.'nin alkollü oldukları halde çorbacıya geldikleri ve küfürlü konuşmaya başladıkları ifade edildi. Bunun üzerine iş yerinde çalışan Ç.B.'nin silahıyla ateş ettiği ve 4 kişiyi yaraladığı öğrenildi. Polise mukavemet eden şahısların yaralıların arkadaşları olduğu anlaşıldı.

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