Konya’da 8 polisin yaraladığı silahlı kavgada 4 kişi tutuklandı | Video
Konya’nın Ereğli ilçesinde 4 kişinin yaralandığı silahla kavgaya müdahale etmek isteyen ve olayda yaralanan 8 polise mukavemet eden 4 şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
SİLAHLI KAVGANIN SEBEBİ "KÜFÜR"
Olayla ilgili başlatılan soruşturmada tartışmanın karşılıklı küfürleşmeyle başladığı sonrasında silahlı kavgaya dönüştüğü belirlendi. İddiaya göre hastaneye kaldırılan yaralılar S.K., M.Ü., İ.T. ve Ö.T.'nin alkollü oldukları halde çorbacıya geldikleri ve küfürlü konuşmaya başladıkları ifade edildi. Bunun üzerine iş yerinde çalışan Ç.B.'nin silahıyla ateş ettiği ve 4 kişiyi yaraladığı öğrenildi. Polise mukavemet eden şahısların yaralıların arkadaşları olduğu anlaşıldı.
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