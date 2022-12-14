Video Yaşam Konya'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 1’i bebek 7 yaralı | Video
Konya'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 1’i bebek 7 yaralı | Video

Konya'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 1’i bebek 7 yaralı | Video

14.12.2022 | 08:49

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Konya’da ambulans ile kavşaktan dönüş yapmak isteyen otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1'i bebek 7 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 23.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi, Fetih Caddesi ile Keçeciler Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fetih Caddesi'nden Belh Kavşağı istikametine seyir halinde olan ve hasta nakli yaptığı öğrenilen Metin S. idaresindeki ambulans, Keçeciler Caddesi istikametine dönüş yapmak isteyen henüz sürücüsü belirlenemeyen otomobil ile çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile 5 kişi araçtan çıkartıldı. Otomobilde bulunan 1'i bebek 5 kişi ile kazaya karışan ambulans sürücüsü ve ambulansta bulunan hasta, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri cadde üzerinde bir süre trafik akışını kontrollü olarak sağlarken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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