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OTOMATİK OYNAT
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Konya'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 1’i bebek 7 yaralı | Video 14.12.2022 | 08:49
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Otobüs şoförü bayılan yolcuyu hastaneye götürdü | Video 13.12.2022 | 23:48
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Kontrolden çıkan otomobil markete böyle daldı: 2 ağır yaralı | Video 13.12.2022 | 23:38
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HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan 6'lı masa ile ortaklık itirafı 13.12.2022 | 22:55
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Eflani’de kar yağışı etkili olmaya başladı | Video 13.12.2022 | 21:33
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Van'ın yüksek kesimlerinde sis etkili oldu | Video 13.12.2022 | 19:04
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Yolun karşısına geçmeye çalışan kıza otomobil böyle çarptı | Video 13.12.2022 | 17:51
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Mersin'de bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu | Video 13.12.2022 | 16:37
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Bursa’da park kavgasında silahlar konuştu: 2 yaralı | Video 13.12.2022 | 16:08
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Ünlü eğlence mekanının önünde işlenen cinayetin faili yakalandı | Video 13.12.2022 | 13:55
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Son Dakika: İzmir’i sağanak vurdu! Ev ve iş yerlerini su bastı | Video 13.12.2022 | 16:00
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Silahlı saldırıya uğrayan minibüsçünün kaza anı kamerada | Video 13.12.2022 | 15:07
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Bariyere çarpıp ters dönen otomobilden sağ çıktı | Video 13.12.2022 | 14:01
Konya’da ambulans ile kavşaktan dönüş yapmak isteyen otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1'i bebek 7 kişi yaralandı.