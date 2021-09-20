Video Yaşam Konya'da arkadaşını öldüren cinayet zanlısı saklandığı metruk evde yakalandı | Video

Konya'da arkadaşını öldüren cinayet zanlısı saklandığı metruk evde yakalandı | Video

Konya'da arkadaşını öldüren cinayet zanlısı saklandığı metruk evde yakalandı | Video
20.09.2021 | 15:31

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Konya’nın Karapınar ilçesinde çıkan kavgada arkadaşını bıçaklayarak öldüren cinayet zanlısı, saklandığı metruk evde polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Olay, Karapınar ilçesi Hacı İsa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, birlikte oturan Niyazi Ertan (22) ile Muhammet Ali G., (25) arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Muhammet Ali G., yanında bulunan bıçak ile Niyazi Ertan'ı kalbinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Niyazi Ertan yaralı halde bir süre gittikten sonra kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Niyazi Ertan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ertan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

"KAMERALAR İNCELENDİ, ŞÜPHELİ METRUK EVDE YAKALANDI"
Olaya karışan cinayet zanlısını yakalamak için Konya İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, zanlı Muhammet Ali G.'nin gidebileceği adresleri belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında kent merkezindeki giriş ve çıkış kameralarını ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesinde metruk bir evde saklandığı belirledi. Adrese yapılan baskında zanlı Muhammet Ali G., yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen cinayet zanlısı, işlemlerinin ardından Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderildi.

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