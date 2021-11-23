Video Yaşam Konya'da aynı mahallede 3 araç kundaklandı | Video
Konya'da aynı mahallede 3 araç kundaklandı | Video

Konya'da aynı mahallede 3 araç kundaklandı | Video

23.11.2021 | 12:20

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KONYA'da aynı mahallede farklı sokaklarda park halindeki 3 araç, yanıcı madde dökülerek ateşe verildi. Araçlar kullanılmaz hale gelirken, polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Olay, saat 03.30 sıralarında Beyşehir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Yakın sokaklarda park halinde olan Abdusselam Ali'ye ait otomobil, Murat Akyurt'a ait hafif ticari araç ile İsmail Akkuş'a ait otomobil, üzerlerine yanıcı madde dökülüp ateşe verildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Mahalleli de sokaklara çıktı. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, araçlar kullanılmaz hale geldi. Bu arada yangınlar, mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Polis, kundakçıların yakalanması için çalışma başlattı.

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