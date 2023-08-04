Konya’da baba-kızın üzerine beton parçaları düştü! Kan donduran olayın görüntüleri ortaya çıktı | Video

Konya'da kan donduran bir olay meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Mehmet Candan ve 4 yaşındaki kızı Almina Günay Candan'ın üzerine bir binanın terasından beton parçaları düştü. Yaralanan baba ve kızın durumlarının ağır olduğu öğrenilirken beton düşme anının görüntüleri ortaya çıktı.